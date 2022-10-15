Отапливающая городскую часть Нарва-Йыэсуу компания "Adven Eesti" сообщила потребителям, что стоимость теплоэнергии снова повысится с ноября.
В Нарва-Йыэсуу снова подорожает отопление
Как уведомила компания "Adven Eesti" на городском сайте Нарва-Йыэсуу, в связи с увеличением расходов на топливо и электроэнергию Департамент конкуренции утвердил новую предельную цену на услугу центрального отопления.
Начиная с ноября предельная цена услуги центрального отопления в городской части Нарва-Йыэсуу составит 153,01 евро за мегаватт-час, считая с налогом с оборота.
Предыдущее повышение предельно разрешенной цены на отопление в Нарва-Йыэсуу состоялось вот только что: с первого октября начала действовать предельно допустимая цена 141,04 евро за мегаватт-час, считая с налогом. Уже тогда это была самая высокая в Ида-Вирумаа стоимость отопления, но и она продержалась только месяц.
"Цена топлива составляет большую часть конечной цены на тепло, и поэтому в текущей ситуации на энергетическом рынке цена на услугу центрального теплоснабжения меняется довольно часто. Цена на щепу выросла за последний год в 2,5 раза, а цена на природный газ для покрытия пиковых нагрузок выросла приблизительно в пять раз", - объяснила компания "Adven Eesti" в своем сообщении жителям Нарва-Йыэсуу.