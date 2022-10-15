В Нарва-Йыэсуу снова подорожает отопление

Как уведомила компания "Adven Eesti" на городском сайте Нарва-Йыэсуу, в связи с увеличением расходов на топливо и электроэнергию Департамент конкуренции утвердил новую предельную цену на услугу центрального отопления.

Начиная с ноября предельная цена услуги центрального отопления в городской части Нарва-Йыэсуу составит 153,01 евро за мегаватт-час, считая с налогом с оборота.

Предыдущее повышение предельно разрешенной цены на отопление в Нарва-Йыэсуу состоялось вот только что: с первого октября начала действовать предельно допустимая цена 141,04 евро за мегаватт-час, считая с налогом. Уже тогда это была самая высокая в Ида-Вирумаа стоимость отопления, но и она продержалась только месяц.