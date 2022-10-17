Страны Балтии призывают создать спецтрибунал для России

Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал для преследования за преступление военной агрессии России, пишет Deutsche Welle. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран, опубликованном на сайте МИД Литвы в воскресенье, 16 октября.

"Основанный на правилах международный порядок, который мы все стремимся защищать, не сможет выжить, если останутся безнаказанными действия, которые самым вопиющим образом его нарушают - геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии", - говорится в документе.

Министры отмечают, что ЕС должен продолжать поддерживать расследования, которые проводит Украина и ряд других государств, а также Международный уголовный суд (МУС), "поскольку они играют ключевую роль в сборе доказательных материалов, установлении и наказании виновных в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности, совершенных в Украине".