Недавнее исследование Центра финансовой информации Swedbank показывает, что 55% эстонских семей оценивают свое нынешнее финансовое положение хуже, чем полгода назад, пишет rus.err.ee.
Треть семей в Эстонии используют сбережения, чтобы справиться с ростом цен
При этом 33% семей считают, что их материальное положение стало плохим или очень плохим. У одной десятой семей существенно или несколько улучшилось экономическое положение, у 36% ситуация не изменилась.
Цель опроса, помимо оценки экономической ситуации, состояла в более внимательном изучении того, какие решения были приняты в семьях, чтобы справиться с ростом цен. Целых 69% семей ограничили свои ежедневные расходы, более трети - 36% - вынуждены были использовать свои сбережения, чтобы выжить. Жителям в возрасте 35-49 лет с чистым ежемесячным доходом в размере 500-800 евро приходилось использовать сбережения больше среднего.
17% респондентов заявили, что ищут или уже выполняли дополнительную работу для заработка, 10% признались, что использовали заемные деньги или кредитную карту для покрытия расходов.
"Опрос показал, что сбережения сыграли довольно значительную роль в преодолении растущих расходов, - отметила руководитель Центра финансовой информации Кати Воометс. - Однако, когда мы исследовали более детально, в течение какого периода семьи могут покрывать текущие расходы за счет сбережений, оказалось, что у четверти семей сбережений нет вообще или их не хватит на покрытие расходов более чем на один месяц. С другой стороны, радует то, что у 22% респондентов было достаточно накоплений более чем на шесть месяцев".
Чтобы справиться с ростом цен, 76% жителей Эстонии в первую очередь предпочли выбирать более доступные товары в продуктовых магазинах, 60% уменьшили потребление домашней энергии. 48% признались, что сократили питание вне дома и заказ еды на дом, а 47% ограничили расходы на хобби и отдых.
"Более половины опрошенных заявили, что постоянно занимаются финансовым планированием, что очень хорошо, поскольку это основа денежной мудрости. Анализ расходов и ведение бюджета сейчас приобретают все большую значимость. Однозначно рекомендую всем задуматься о своих потребительских привычках, при необходимости их изменить и, по возможности, накопить сбережения, чтобы обеспечить финансовое выживание на случай непредвиденных обстоятельств", - сказала Воометс.
Около половины населения Эстонии считает вероятным, что через полгода экономическое положение их семей ухудшится. Наиболее оптимистичны жители Эстонии в возрасте 18-34 лет и люди с личным чистым доходом более 1400 евро в месяц.
В опросе, проведенном по заказу Центра финансовой информации и организованном компанией Norstat, участвовали 1000 жителей Эстонии от 18 до 74 лет. В этом году опрос проходил с 15 по 22 сентября.