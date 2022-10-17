Треть семей в Эстонии используют сбережения, чтобы справиться с ростом цен

При этом 33% семей считают, что их материальное положение стало плохим или очень плохим. У одной десятой семей существенно или несколько улучшилось экономическое положение, у 36% ситуация не изменилась.

Цель опроса, помимо оценки экономической ситуации, состояла в более внимательном изучении того, какие решения были приняты в семьях, чтобы справиться с ростом цен. Целых 69% семей ограничили свои ежедневные расходы, более трети - 36% - вынуждены были использовать свои сбережения, чтобы выжить. Жителям в возрасте 35-49 лет с чистым ежемесячным доходом в размере 500-800 евро приходилось использовать сбережения больше среднего.

17% респондентов заявили, что ищут или уже выполняли дополнительную работу для заработка, 10% признались, что использовали заемные деньги или кредитную карту для покрытия расходов.

"Опрос показал, что сбережения сыграли довольно значительную роль в преодолении растущих расходов, - отметила руководитель Центра финансовой информации Кати Воометс. - Однако, когда мы исследовали более детально, в течение какого периода семьи могут покрывать текущие расходы за счет сбережений, оказалось, что у четверти семей сбережений нет вообще или их не хватит на покрытие расходов более чем на один месяц. С другой стороны, радует то, что у 22% респондентов было достаточно накоплений более чем на шесть месяцев".