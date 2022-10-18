Алексей Туровский: "Выступление в Йыхви меня очень радует!"

Роль Туровского в просвещении людей относительно жизни животных и растений переоценить невозможно.

"Он рассказывает о животных настолько захватывающе, что слушаешь с открытым ртом, - написала в прошлом году газета "Eesti Päevaleht", опубликовавшая по случаю 75-летия Туровского интервью с ним. - Великолепное ораторское искусство и теплая человечность сделали его желанным гостем как в больших, так и в маленьких аудиториях, на экранах и каналах".

На вопрос, выступал ли он раньше в Йыхви, Туровский задумывается. "Разве теперь вспомнишь… Но возможно, что это первый раз. Но с Анне Адамс выступлю тут наверняка впервые, - сказал он. - В Ида-Вирумаа я бывал, конечно, не раз, но это всегда было связано с моей работой по специальности".

Туровский отметил, что предстоящее выступление в библиотеке ему по душе: "Выступление в Йыхви меня очень радует!".

Что может быть лучше, чем лекция Алексея Туровского? "Лекция-концерт Алексея Туровского и Анне Адамс, - отметила руководитель по развитию Йыхвиской центральной библиотеки Тийа Линнард. - Ведь тут можно послушать как рассказы, так и песни о животных".

Анне Адамс - свободный музыкант и педагог вокала. Ее первые публичные выступления в качестве фолк-певицы проходили в Тарту в 1980-е годы, на Тартуском весеннем фольклорном фестивале и вечере песен Хандо Руннеля.

Недавно у нее вышел виниловый диск "Läinud aegade mõtted" ("Мысли ушедших времен").

Лекция-концерт Алексея Туровского состоится в Йыхвиской центральной библиотеке в пятницу, 21 октября в 13.30. Билет - 10 евро. Билеты можно купить в предварительной продаже в Йыхвиской центральной библиотеке. В 11.30 Туровский и Адамс выступят в библиотеке перед учениками Йыхвиской основной школы. Информация по телефону 558 4247.