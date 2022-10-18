"Narva Trans" проиграл аутсайдеру лиги мастеров

"Narva Trans" уже на девятой минуте пропустил гол, и все остальное время нарвитяне не могли забить мяч в ворота соперника, несмотря на активность в атаке.

Защитник "Narva Trans" Александр Кулинич признался "Soccernet", что команда действовала ниже всякой критики и что после долгой поездки на автобусе они не смогли в первом тайме сосредоточиться на игре. Он добавил, что, вероятно, ощущалась усталость и после кубковой игры, состоявшейся в середине недели, в которой находившиеся на поле большую часть игры вдесятером нарвитяне вышли в четвертьфинал, победив таллиннский "Kalev" со счетом 2:1.

За четыре тура до конца сезона "Narva Trans" удерживает шестое место, ближайший преследователь - тартуская "Tammeka" - отстает всего на четыре очка.