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"Narva Trans" проиграл аутсайдеру лиги мастеров

Эрик Гамзеев
, журналист
"Narva Trans" проиграл аутсайдеру лиги мастеров
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На пятки занимающему в лиге мастеров шестое место "Narva Trans" наступает тартуская "Tammeka". Последняя игра между ними в этом году состоится 30 октября в Тарту.
На пятки занимающему в лиге мастеров шестое место "Narva Trans" наступает тартуская "Tammeka". Последняя игра между ними в этом году состоится 30 октября в Тарту. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В чемпионате Эстонии по футболу "Narva Trans" проиграл со счетом 0:1 занимающему последнее место пярнускому "Vaprus", который последний раз выигрывал в мае.

"Narva Trans" уже на девятой минуте пропустил гол, и все остальное время нарвитяне не могли забить мяч в ворота соперника, несмотря на активность в атаке.

Защитник "Narva Trans" Александр Кулинич признался "Soccernet", что команда действовала ниже всякой критики и что после долгой поездки на автобусе они не смогли в первом тайме сосредоточиться на игре. Он добавил, что, вероятно, ощущалась усталость и после кубковой игры, состоявшейся в середине недели, в которой находившиеся на поле большую часть игры вдесятером нарвитяне вышли в четвертьфинал, победив таллиннский "Kalev" со счетом 2:1.

За четыре тура до конца сезона "Narva Trans" удерживает шестое место, ближайший преследователь - тартуская "Tammeka" - отстает всего на четыре очка.

В первой лиге ида-вируский "Alliance" никак не может справиться с волной поражений. В последнем туре уступили со счетом 0:3 лидирующему харьюскому "JK Laagri". Из последних 13 игр "Alliance" проиграл двенадцать и раз сыграл вничью. Последняя победа датируется началом июля. Ида-вируская команда с 24 очками остается на восьмом месте. Вильяндиский "Tulevik" отстает всего на четыре очка. Завершение сезона на девятом месте будет означать вылет из первой лиги; команда, занявшая восьмое место, примет участие в переходных играх.

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