Люганузеское волостное собрание, одобрившее в августе начало переговоров с Министерством образования и науки о передаче государству закрываемой Люганузеской школы, решит сегодня, готова ли волость отдать государству также обе кивиылиские школы. При этом министерство обещает после упорядочения школьной сети вернуть школы волости.
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Государство готово забрать люганузеские школы, а позднее вернуть
Государство готово забрать люганузеские школы, а позднее вернуть
"Мы предлагаем начать переговоры о передаче государству Люганузеской школы, Кивиылиской 1-й средней школы и Кивиылиской русской школы. Министерство образования и науки обеспечит переход школ на эстоноязычное обучение, в том числе сформирует необходимую для этого структуру учреждения образования, обеспечит наличие преподающих на эстонском языке учителей и финансирование школ", - написал министр образования и науки Тынис Лукас в письме, присланном в начале октября волостному управлению.