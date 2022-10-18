Государство готово забрать люганузеские школы, а позднее вернуть

"Мы предлагаем начать переговоры о передаче государству Люганузеской школы, Кивиылиской 1-й средней школы и Кивиылиской русской школы. Министерство образования и науки обеспечит переход школ на эстоноязычное обучение, в том числе сформирует необходимую для этого структуру учреждения образования, обеспечит наличие преподающих на эстонском языке учителей и финансирование школ", - написал министр образования и науки Тынис Лукас в письме, присланном в начале октября волостному управлению.