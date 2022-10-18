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Государство готово забрать люганузеские школы, а позднее вернуть

Эрик Калда Эрик Гамзеев
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Государство готово забрать люганузеские школы, а позднее вернуть
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Расположенный в школьном парке памятный камень сообщает, что школьное образование давали в Люганузе еще с конца 17-го века. Волость планировала прервать эту преемственность, однако государство готово взять школу под свое крыло.
Расположенный в школьном парке памятный камень сообщает, что школьное образование давали в Люганузе еще с конца 17-го века. Волость планировала прервать эту преемственность, однако государство готово взять школу под свое крыло. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеское волостное собрание, одобрившее в августе начало переговоров с Министерством образования и науки о передаче государству закрываемой Люганузеской школы, решит сегодня, готова ли волость отдать государству также обе кивиылиские школы. При этом министерство обещает после упорядочения школьной сети вернуть школы волости.

"Мы предлагаем начать переговоры о передаче государству Люганузеской школы, Кивиылиской 1-й средней школы и Кивиылиской русской школы. Министерство образования и науки обеспечит переход школ на эстоноязычное обучение, в том числе сформирует необходимую для этого структуру учреждения образования, обеспечит наличие преподающих на эстонском языке учителей и финансирование школ", - написал министр образования и науки Тынис Лукас в письме, присланном в начале октября волостному управлению.

Государство может после упорядочения вернуть школы

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