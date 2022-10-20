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ВПЕРВЫЕ В ЭСТОНИИ ⟩ В Ида-Вирумаа открылись умные рабочие столовые

Сирле Соммер-Калда
, журналист
В Ида-Вирумаа открылись умные рабочие столовые
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По словам Виктора Беззубова, обедающие в столовой Балтийской электростанции быстро привыкли к кассе самообслуживания.
По словам Виктора Беззубова, обедающие в столовой Балтийской электростанции быстро привыкли к кассе самообслуживания. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Рихо, ты живешь в будущем, перезвони мне через десять лет", - вспомнил предприниматель в сфере общепита Рихо Леппик слова поставщика кассовых аппаратов, когда несколько лет назад искал, кто претворит его идею в жизнь. И в начале октября свет увидела его третья столовая, где кассира заменяет касса самообслуживания на базе искусственного интеллекта.

- Это не такая касса самообслуживания, где человек должен сам сканировать товары или нажимать на экран, а система камер определяет, какие товары покупатель выбрал. Покупателю остается только взять еду и оплатить, - пояснил Рихо Леппик. - Больше никаких нажатий кнопок или сканирования. Мы все-таки в 2022 году живем, а не в прошлом веке.

Разглядываем умную столовую на Балтийской электростанции в Аувере. Рихо Леппик действует там как оператор столовой два года; искусственный интеллект взял на себя роль кассира несколько месяцев назад.

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