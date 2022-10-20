ВПЕРВЫЕ В ЭСТОНИИ ⟩ В Ида-Вирумаа открылись умные рабочие столовые

"Рихо, ты живешь в будущем, перезвони мне через десять лет", - вспомнил предприниматель в сфере общепита Рихо Леппик слова поставщика кассовых аппаратов, когда несколько лет назад искал, кто претворит его идею в жизнь. И в начале октября свет увидела его третья столовая, где кассира заменяет касса самообслуживания на базе искусственного интеллекта.