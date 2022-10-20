ВПЕРВЫЕ В ЭСТОНИИ ⟩ В Ида-Вирумаа открылись умные рабочие столовые

"Рихо, ты живешь в будущем, перезвони мне через десять лет", - вспомнил предприниматель в сфере общепита Рихо Леппик слова поставщика кассовых аппаратов, когда несколько лет назад искал, кто претворит его идею в жизнь. И в начале октября свет увидела его третья столовая, где кассира заменяет касса самообслуживания на базе искусственного интеллекта.
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- Это не такая касса самообслуживания, где человек должен сам сканировать товары или нажимать на экран, а система камер определяет, какие товары покупатель выбрал. Покупателю остается только взять еду и оплатить, - пояснил Рихо Леппик. - Больше никаких нажатий кнопок или сканирования. Мы все-таки в 2022 году живем, а не в прошлом веке.