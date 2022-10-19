Скоро все дети и пенсионеры Эстонии получат одноразовое пособие

„Предыдущее правительство под руководством Центристской партии приняло решение о выплате этой осенью дополнительного единовременного пособия в размере 50 евро каждому ребенку и каждому пенсионеру. Многие из вас спрашивали, когда ожидать выплаты пособия. Пособие будет выплачено в ноябре вместе с детским пособием и пенсией соответственно“, - написал Ратас.