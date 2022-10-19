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Скоро все дети и пенсионеры Эстонии получат одноразовое пособие

Erik Kalda
, ajakirjanik
Скоро все дети и пенсионеры Эстонии получат одноразовое пособие
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Матти Кямяря

Юри Ратас напомнил в социальных сетях, что скоро все дети и пенсионеры Эстонии получат одноразовое пособие в размере 50 евро, пишет "Делфи".

„Предыдущее правительство под руководством Центристской партии приняло решение о выплате этой осенью дополнительного единовременного пособия в размере 50 евро каждому ребенку и каждому пенсионеру. Многие из вас спрашивали, когда ожидать выплаты пособия. Пособие будет выплачено в ноябре вместе с детским пособием и пенсией соответственно“, - написал Ратас.

Как писал ранее Ärileht, изначально центристы хотели, чтобы размер пособия составил 100 евро, но с партнерами по коалиции в этом вопросе договориться не удалось.

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