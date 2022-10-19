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Мартин Хельме: российская пропаганда оскорбляет EKRE

Эрик Калда
Мартин Хельме: российская пропаганда оскорбляет EKRE
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Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вчера в российской пропагандистской программе «60 минут» была показана фотография демонстрации Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и отрывок из выступления председателя EKRE Мартина Хельме, который представила ведущая Ольга Скабаева, сказав, что Хельме выразил поддержку президенту России Владимиру Путину, пишет "Постимеэс".

«В Эстонии впервые, по всей видимости, случайно была выражена поддержка президенту России и названы имена реальных виновников энергетического кризиса в Евросоюзе», – заявила Скабаева. «Бывший глава Минфина Эстонии, то есть не активный политик, а тот, кто ушел в отставку, заявил, что Путин не виноват в бедах Европы», – добавила она.

«Главной виновницей он считает самого злобного юриста, русофобку всей Европы – мы ее помним: госпожу Урсулу фон дер Ляйен, гинеколога по образованию», – сказала Скабеева. Чуть позже был показан минутный фрагмент выступления Хельме, который был озвучен на русский язык.

«Ну, слушайте. Почему вы участвуете в усилении российской пропаганды в Эстонии? Вы слышали мою речь? Я высказал очень простую мысль: Европа по колено в энергетическом кризисе, потому что уничтожает собственное производство энергии. В Эстонии этим занимается Кая Каллас (Партия реформ) вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Это очевидно верно. Путинизм теперь очевидная истина?» – сказал Мартин Хельме в комментарии Postimees. Он добавил, что хотя в российской пропагандистской программе упоминалось, что бывший министр финансов Хельме ушел в отставку и ушел из политики, это все же не так.

«Если говорить о том, что российская пропаганда оскорбляет национал-консервативную партию, кому выгодна эта российская пропаганда – мне или Кайе Каллас?» – спросил Хельме.

Не усиливает ли Кремль энергетический кризис, чтобы заставить Запад забыть об Украине? «Что важнее для Кремля, если Эстония сохранит свою энергетическую независимость с помощью сланцевого электричества или если Эстония разрушит свою независимость под эгидой зеленой революции, за которую выступают Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас?» – спросил Хельме.

«Даже если мы получим логичный ответ, меня все равно сделают агентом Кремля. Это мне мои дорогие коллеги из Партии реформ говорят», – вздохнул он.

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