«В Эстонии впервые, по всей видимости, случайно была выражена поддержка президенту России и названы имена реальных виновников энергетического кризиса в Евросоюзе», – заявила Скабаева. «Бывший глава Минфина Эстонии, то есть не активный политик, а тот, кто ушел в отставку, заявил, что Путин не виноват в бедах Европы», – добавила она.

«Главной виновницей он считает самого злобного юриста, русофобку всей Европы – мы ее помним: госпожу Урсулу фон дер Ляйен, гинеколога по образованию», – сказала Скабеева. Чуть позже был показан минутный фрагмент выступления Хельме, который был озвучен на русский язык.

«Ну, слушайте. Почему вы участвуете в усилении российской пропаганды в Эстонии? Вы слышали мою речь? Я высказал очень простую мысль: Европа по колено в энергетическом кризисе, потому что уничтожает собственное производство энергии. В Эстонии этим занимается Кая Каллас (Партия реформ) вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Это очевидно верно. Путинизм теперь очевидная истина?» – сказал Мартин Хельме в комментарии Postimees. Он добавил, что хотя в российской пропагандистской программе упоминалось, что бывший министр финансов Хельме ушел в отставку и ушел из политики, это все же не так.

«Если говорить о том, что российская пропаганда оскорбляет национал-консервативную партию, кому выгодна эта российская пропаганда – мне или Кайе Каллас?» – спросил Хельме.

Не усиливает ли Кремль энергетический кризис, чтобы заставить Запад забыть об Украине? «Что важнее для Кремля, если Эстония сохранит свою энергетическую независимость с помощью сланцевого электричества или если Эстония разрушит свою независимость под эгидой зеленой революции, за которую выступают Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас?» – спросил Хельме.