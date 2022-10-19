Ученики украинской школы привыкли к новым условиям: учеба проходит гладко

В столичной Школе свободы 60% предметов преподаются на эстонском языке. В настоящий момент в школе учится 575 человек, но эта цифра постоянно варьируется, передает "Актуальная камера".

"Это число постоянно варьируется. Некоторые семьи уезжают в Украину, некоторые приезжают обратно", - объяснила директор Школы свободы Ольга Селищева.

Однако тем, кто учится на постоянной основе, все очень нравится. Некоторые ученики считают, что в Школе свободы учиться даже легче, чем в украинской.

"Очень хорошая атмосфера. В этой школе все активные, и я тоже. Эстонский язык дается очень легко, потому что сейчас нам дают базовые знания, пока что проходим уровень А1. Очень здорово, у меня очень много знакомых. Здесь весело, мне нравится", - поделилась впечатлениями ученица Школы свободы Владислава.

По оценке директора школы, ребята очень любознательные и заинтересованные в обучении, поэтому проблем с эстонским языком, как правило, не возникает.

"За полтора месяца они стали достаточно хорошо понимать эстонский язык. Думаю, где-то через полгода они заговорят на эстонском, и со временем их знание языка будет становиться все лучше", - отметила Селищева.