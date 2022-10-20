В четверг по инициативе правовой комиссии в Рийгикогу состоится обсуждение вопроса государственной важности - плана Спасательного департамента по защите населения, пишет rus.err.ee.
Рийгикогу обсудит план спасателей по защите населения как вопрос государственной важности
Рийгикогу обсудит план спасателей по защите населения как вопрос государственной важности
На заседании с докладами выступят председатель правовой комиссии Хельо Пикхоф, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару и руководитель института внутренней безопасности Академии внутренней обороны Эркки Коорт.