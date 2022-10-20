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Рийгикогу обсудит план спасателей по защите населения как вопрос государственной важности

Северное побережье
Рийгикогу обсудит план спасателей по защите населения как вопрос государственной важности
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Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В четверг по инициативе правовой комиссии в Рийгикогу состоится обсуждение вопроса государственной важности - плана Спасательного департамента по защите населения, пишет rus.err.ee.

На заседании с докладами выступят председатель правовой комиссии Хельо Пикхоф, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару и руководитель института внутренней безопасности Академии внутренней обороны Эркки Коорт.

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