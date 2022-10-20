Котята погрелись в воздушном фильтре машины

В двигателе автомобиля находился котёнок, которого не удалось найти. На месте выяснилось, что в двигателе застряли два котёнка. Спасателям пришлось снять крышку воздушного фильтра автомобиля, чтобы спасти кошек. Один из котят вышел сам и был пойман спасателями. Котята остались на попечении соседей, сообщает Идаский центр спасения.