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Котята погрелись в воздушном фильтре машины

Северное побережье
Котята погрелись в воздушном фильтре машины
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Automootorist päästetud kassipojad.
Automootorist päästetud kassipojad. Фото: Päästeamet

19-го октября к спасателям обратились с просьбой освободить котят.

 В двигателе автомобиля находился котёнок, которого не удалось найти. На месте выяснилось, что в двигателе застряли два котёнка. Спасателям пришлось снять крышку воздушного фильтра автомобиля, чтобы спасти кошек. Один из котят вышел сам и был пойман спасателями. Котята остались на попечении соседей, сообщает Идаский центр спасения.

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