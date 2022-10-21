В день народных домов в Ида-Вирумаа мероприятия пройдут в десяти местах

Объединение народных домов Эстонии организует день народных домов под девизом "Язык. Культура. Образование", чтобы народные дома более тесно сотрудничали как в уезде, так и во всей Эстонии, пояснила ида-вирумааский специалист по народной культуре Анне Уттендорф.

С помощью всеэстонского мероприятия хотят объединить общины, повысить осведомленность и предложить возможности участия в культурных событиях, предлагаемых в народных домах.

Около 120 народных домов по всей Эстонии открыты в день народных домов. Мероприятия проходят в десяти местах Ида-Вирумаа. Одним из главных событий является празднование 55-летия Таммикуского народного дома концертом "Время не останавливается". Танцевальная музыка от ансамбля "Эпицентр", мероприятие бесплатное.

В Йыхви можно принять участие в мастер-классе по приготовлению карельских пирогов, организованном Ида-Вирумааским обществом ингерманландских финнов, и послушать финские и карельские песни в исполнении хора "Орвокки".

В Мяэтагузеском народном доме мероприятий хватит на весь день - от блошиного рынка и сказочно-музыкального утренника до молодежного вечера с ночным кино, различными играми и конкурсами.

Алайыэский общинный дом приглашает на мастер-классы по шерстяной акварели и макраме, на сцене выступит ансамбль "Калина Красная". В Тудулиннаском общинном доме открыта рабочая комната по изготовлению войлочных украшений.

Ийзакуский народный дом приглашает на викторину, а Куртнаский общественный дом - на фотовыставку, бесплатную книжную ярмарку и в кафе-блинную.

В Кийкласком народном доме насыщенная программа: запланированы традиционные игры, впечатления от чемпионата мира по метанию топора, открытое собрание совета общины кийклаского края, фотовыставка, дискуссионный кружок и ярмарка игрушек. Пагариский общественный дом приглашает на танцевальный вечер, атмосферу которого создадуют Анне Велли и Айвар Юузе.