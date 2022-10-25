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Большой фитнес-зал в спортцентре "Wiru" остается пуст

Ирина Кивисельг
, журналист
Большой фитнес-зал в спортцентре "Wiru" остается пуст
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Малый фитнес-зал оборудован для спортсменов-пловцов, но с 1 ноября здесь могут заниматься и другие желающие.
Малый фитнес-зал оборудован для спортсменов-пловцов, но с 1 ноября здесь могут заниматься и другие желающие. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Мультифункциональный спортивный центр "Wiru" в Кохтла-Ярве, строительство которого обошлось в сумму более 14 миллионов евро, работает второй год, но оператора для фитнес-зала площадью около тысячи квадратных метров до сих пор не нашли. Цены на все услуги спортцентра с 1 ноября вырастут.

По словам директора спортцентра "Wiru" Михаила Кастрицкого, несмотря на то, что почти весь год велись переговоры с крупными фитнес-клубами Эстонии и были заинтересованные, кто планировал прийти в Кохтла-Ярве нынешней осенью, на объявленный в сентябре Кохтла-Ярвеским горуправлением конкурс не поступило ни одной заявки.

- Мне трудно судить, почему так произошло. Возможно, потенцальных арендаторов испугал скачок цен буквально на все и предприниматели опасаются, что затраты не окупятся, ведь по условиям конкурса они сами должны были позаботиться об оснащении - приобрести необходимое оборудование. Высокие цены могут отпугнуть людей, которые хотели бы заниматься на тренажерах. Будет ли достаточное количество посетителей, чтобы окупить затраты? Вопрос риторический, рисковать никто не стал.

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