Большой фитнес-зал в спортцентре "Wiru" остается пуст

По словам директора спортцентра "Wiru" Михаила Кастрицкого, несмотря на то, что почти весь год велись переговоры с крупными фитнес-клубами Эстонии и были заинтересованные, кто планировал прийти в Кохтла-Ярве нынешней осенью, на объявленный в сентябре Кохтла-Ярвеским горуправлением конкурс не поступило ни одной заявки.

- Мне трудно судить, почему так произошло. Возможно, потенцальных арендаторов испугал скачок цен буквально на все и предприниматели опасаются, что затраты не окупятся, ведь по условиям конкурса они сами должны были позаботиться об оснащении - приобрести необходимое оборудование. Высокие цены могут отпугнуть людей, которые хотели бы заниматься на тренажерах. Будет ли достаточное количество посетителей, чтобы окупить затраты? Вопрос риторический, рисковать никто не стал.