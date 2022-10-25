Йыхви во второй раз не удалось стать городом

Действующий закон не позволяет самоуправлению изменять тип административной единицы без слияния самоуправлений, сказала "Северному побережью" юридический советник отдела политики местных самоуправлений Министерства финансов Оливия Талусте, комментируя ходатайство Йыхви. По ее словам, возможным решением было бы принятие поправки к закону, которая позволяла бы изменять тип административной единицы при определенных условиях также без слияния самоуправлений. Министерство представило соответствующую законодательную инициативу еще в 2020 году, но на данный момент процедура проекта остановлена, так как на 2023-2026 годы не выделены необходимые средства для ее реализации. "Мы продолжаем искать юридические возможности для решения этого вопроса", - добавила Талусте.