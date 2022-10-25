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Поправка к закону, принимаемая из-за названий нарвских улиц, отправлена ​​на согласование

Северное побережье
Поправка к закону, принимаемая из-за названий нарвских улиц, отправлена ​​на согласование
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Улица Альберта-Аугуста Тиймана в Нарве.
Улица Альберта-Аугуста Тиймана в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Министр государственного управления Рийна Солман направила на согласование проект Закона о внесении изменения в Закон о топонимах и пространственных данных, который устранит лазейку в действующем Законе о топонимах, что было мотивировано неспособностью нарвских властей изменить неуместные названия улиц.

Поправкой предусматривается возможность перенять в случае необходимости право местного самоуправления на изменение топонима. "Государство может изменить название в случае, если самоуправление по предыдущему предложению министра не изменило название места, названного в честь лица, боровшегося против государственности Эстонской Республики, сохранения конституционного строя и восстановления независимости, или другой топоним, явно не вписывающийся в историческую и культурную историю Эстонии", - пояснила Солман.

"Ужасы войны в Украине помогают нам вернуть забытые за это время символы оккупации в правильный контекст, - сказала Солман. - Эстония заслуживает того, чтобы в нашем общем пространстве были символы и названия улиц, уважающие эстонскую государственность. Увековечивание памяти красных убийц, в честь которых названо несколько улиц в эстонских самоуправлениях, для большинства эстонцев является болезненной раной и постыдным позором".

В течение многих лет город Нарва отказывался изменить названия некоторых улиц советской эпохи.

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