Министр государственного управления Рийна Солман (Isamaa) направила в Силламяэскую городскую управу призыв инициировать процедуру переименования улицы Валерия Чкалова, пишет rus.err.ee.
Государство требует от Силламяэ переименовать улицу Чкалова
Государство требует от Силламяэ переименовать улицу Чкалова
По оценке Солман, улица с таким названием противоречит Закону о топонимах.
Мэр Силламяэ Тынис Калберг в ответ на обращение министра заметил, что данный вопрос находится в компетенции не управы, а городского собрания.
"Самоуправление отреагирует на это обращение. Исходя из того, что наименование улиц находится в компетенции городского собрания, сейчас этот вопрос проходит через депутатские комиссии. Рассмотрит его и правовая комиссия, заседание которой пройдет в начале этой недели. Также вопрос включен в повестку заседания горсобрания 27 октября", - прокомментировал корреспонденту rus.err.ee председатель правовой комиссии, руководитель фракции правящей в Силламяэ Центристской партии Дмитрий Летт.