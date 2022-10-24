Государство требует от Силламяэ переименовать улицу Чкалова

Мэр Силламяэ Тынис Калберг в ответ на обращение министра заметил, что данный вопрос находится в компетенции не управы, а городского собрания.

"Самоуправление отреагирует на это обращение. Исходя из того, что наименование улиц находится в компетенции городского собрания, сейчас этот вопрос проходит через депутатские комиссии. Рассмотрит его и правовая комиссия, заседание которой пройдет в начале этой недели. Также вопрос включен в повестку заседания горсобрания 27 октября", - прокомментировал корреспонденту rus.err.ee председатель правовой комиссии, руководитель фракции правящей в Силламяэ Центристской партии Дмитрий Летт.