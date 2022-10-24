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Государство требует от Силламяэ переименовать улицу Чкалова

Северное побережье
Государство требует от Силламяэ переименовать улицу Чкалова
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Фото: Peeter Lilleväli

Министр государственного управления Рийна Солман (Isamaa) направила в Силламяэскую городскую управу призыв инициировать процедуру переименования улицы Валерия Чкалова, пишет rus.err.ee.

По оценке Солман, улица с таким названием противоречит Закону о топонимах.

Мэр Силламяэ Тынис Калберг в ответ на обращение министра заметил, что данный вопрос находится в компетенции не управы, а городского собрания.

"Самоуправление отреагирует на это обращение. Исходя из того, что наименование улиц находится в компетенции городского собрания, сейчас этот вопрос проходит через депутатские комиссии. Рассмотрит его и правовая комиссия, заседание которой пройдет в начале этой недели. Также вопрос включен в повестку заседания горсобрания 27 октября", - прокомментировал корреспонденту rus.err.ee председатель правовой комиссии, руководитель фракции правящей в Силламяэ Центристской партии Дмитрий Летт.

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