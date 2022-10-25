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Новые и старые запреты на границе: грузоперевозчики умудряются находить лазейки

Илья Смирнов
Новые и старые запреты на границе: грузоперевозчики умудряются находить лазейки
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Грузоперевозки через нарвский мост "Дружбы" еще продолжаются, но будущее выглядит туманным.
Грузоперевозки через нарвский мост "Дружбы" еще продолжаются, но будущее выглядит туманным. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Старые и новые запреты на границе испытывают на прочность транспортные компании, чьи фуры возят грузы из Эстонии в Россию и в противоположном направлении.

В одной крупной транспортно-логистической компании, представители которой в столь сложных рыночных условиях просят не публиковать их имен и наименований, в комментарии "Северному побережью" подчеркнули, что у разных грузоперевозчиков разная рабочая направленность, и большие трудности коснулись не всех. Например, по-прежнему активно везут из европейских портов в Россию целый ряд продуктов питания неевропейского происхождения. Действительно же сильно пострадали компании, возившие в Россию или оттуда, например, стройматериалы.

- Смерть (транспортных компаний) может наступить, если граница закроется полностью для ста процентов грузоперевозок. Тогда мы увидим, кто работал именно на российский рынок. На данный момент такого нет, - рассказал анонимный представитель компании-грузоперевозчика.

Перепрофилироваться с России на Европу проще тем, у кого автопарк посовременнее. Но тут приходится считаться с тем, что в секторе грузовиков, как и на всем мировом авторынке, стойкий дефицит новых машин: всем нужны новые фуры взамен старых.

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