Новые и старые запреты на границе: грузоперевозчики умудряются находить лазейки

В одной крупной транспортно-логистической компании, представители которой в столь сложных рыночных условиях просят не публиковать их имен и наименований, в комментарии "Северному побережью" подчеркнули, что у разных грузоперевозчиков разная рабочая направленность, и большие трудности коснулись не всех. Например, по-прежнему активно везут из европейских портов в Россию целый ряд продуктов питания неевропейского происхождения. Действительно же сильно пострадали компании, возившие в Россию или оттуда, например, стройматериалы.

- Смерть (транспортных компаний) может наступить, если граница закроется полностью для ста процентов грузоперевозок. Тогда мы увидим, кто работал именно на российский рынок. На данный момент такого нет, - рассказал анонимный представитель компании-грузоперевозчика.