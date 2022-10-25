Прокурор: для здоровья Осипенко в тюрьме даже лучше, чем дома

На сегодняшнем слушании прокурор Вируского округа Алан Рюйтель представил суду только что подготовленную судебно-медицинскую экспертизу, согласно которой Осипенко сможет участвовать в слушаниях через видеомост. Эксперт также пришел к выводу, что если Осипенко будет гарантировано ежедневное лечение и помощь в тюрьме, его могут взять под стражу, пишет "Delfi".

„Оценка обвинения такова, что г-на Осипенко вполне можно содержать в тюрьме. Тюрьма — это даже лучшее место для заботы о его здоровье, чем дом“, — сказал Рюйтель, добавив, что в тюрьме есть врачи и медсестры, вспомогательный персонал, а в случае необходимости, в больницу можно попасть из тюрьмы быстрее, чем из дома Осипенко. Рюйтель также сказал, что стресс от судебного процесса не может быть больше, чем стресс от управления тремя фирмами, с которым Осипенко справляется.