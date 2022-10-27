Три правительственные партии договорились, что из государственного бюджета следующего года будет выделен один миллион евро на реализацию Ида-Вирумааской культурно-спортивной программы. По словам министра культуры Пирет Хартман, эти деньги будут поделены на конкурсной основе между мероприятиями, оказывающими долгосрочное влияние на Ида-Вирумаа.
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На что предназначен миллион евро, который государство направит на культуру и спорт Ида-Вирумаа в новом году
На что предназначен миллион евро, который государство направит на культуру и спорт Ида-Вирумаа в новом году
По словам Хартман, идея создания такой программы возникла этим летом в результате бесед с лидерами местного гражданского общества и культурной жизни. "Мы обсудили, как поддерживать общинную жизнь в Ида-Вирумаа. В настоящее время почти вся деятельность в этой сфере носит проектный характер. Те немногие люди, кто этим занимается, так устали от того, что большая часть энергии постоянно тратится на подготовку ходатайств и отчетов", - сказала она, отметив, что новая программа призвана дать им возможность больше сосредоточиться на деятельности по существу.