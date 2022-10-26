"Yerma 9.PM" исследует отношения пары в нестабильном мире

Отдалившаяся друг от друга пара вынуждена проводить время в четырех стенах наедине со своими мыслями и взаимной пресыщенностью. Большой проблемой в поиске общего языка является разное понимание того, как сделать долгие часы интереснее. Одна хочет завести ребенка. Другой предпочел бы умереть.

В итоге единственным говорящим в этой тишине остается лишь телевизор, где в 21.00 показывают фильм "Йерма". Фильм о женщине, названной в честь бесплодной земли.

Спектакль "Yerma 9.PM", поставленный в рамках кураторской программы "Vaba Lava" 2022/2023, - первая работа молодого финского режиссера Лауры Маттилы за пределами ее родины. Маттила окончила Театральную академию Университета искусств Хельсинки 2020 году и с тех пор делала новые постановки в различных финских театрах, пока ее не пригласили в Эстонию.

- Название кураторской программы "Vaba Lava" "После всего. Новый мировой порядок" звучало как революция, что я должна поставить что-то антиутопическое или написать о войне. Это очень большая тема, но я нашла свой взгляд на нее. На мой взгляд, самые жестокие вещи происходят в маленькой среде, например дома, - сказала режиссер.

За основу Маттила взяла классическую пьесу "Йерма" Федерико Гарсиа Лорки. Она написала новый текст, свою "Йерму", и только потом поняла, насколько это было для нее личным.

- "Война", которую я видела дома в молодости, - ни криков, ни крупных жестов, только тишина. Речь идет не о больших переменах, а о крошечных ранах, которые накапливаются год за годом. Тогда мне пришла в голову идея пары, в которой люди со временем все больше и больше отдаляются друг от друга.