Катри Райк: Накануне увольнения Ирина Янович хотела примкнуть к коалиции. Янович это отрицает

Ирину Янович уволили с должности директора Нарвской Кренгольмской гимназии, последним ее рабочим днем был вторник, 25 октября. Причина увольнения - выявленное в ходе государственной проверки несоответствие Янович квалификационным требованиям, а именно отсутствие у нее магистерской степени высшего образования.

Нарвская горуправа подчинилась требованию Минобразования

"Организаторы проверки от Министерства образования, прошедшей этой весной в Кренгольмской гимназии, пришли к выводу, что директор школы Ирина Янович не соответствует квалификационным требованиям. Согласно предписанию, город должен был обеспечить соответствие квалификации директора Кренгольмской гимназии квалификационным требованиям к 1 сентября 2022 года.

Для того, чтобы действующий директор гимназии мог выполнить предписание, город запросил от Министерства образования и науки продление срока на два года, но, несмотря на эту просьбу, позиция Минобрнауки осталась неизменной. В ответе, полученном в третью неделю октября, было объявлено, что срок выполнения предписания не продлен.

В связи с действующим предписанием трудовые отношения с Ириной Янович были прекращены, и в ближайшие дни будет объявлен конкурс на должность директора Кренгольмской гимназии".

Комментарий нарвской чиновницы Ларисы Дегель, отвечающей за сферу муниципального образования, исполняющей обязанности заведующей отдела культуры Нарвской горуправы