Нарвская горуправа уволила директора Нарвской Кренгольмской гимназии Ирину Янович, которая также является в горсобрании членом оппозиционной фракции "Narva heaks". Комментируя политическую составляющую этой истории, мэр Нарвы Катри Райк рассказала, что накануне увольнения Янович обратилась к правящей депутатской коалиции таким образом, что коалиция восприняла это как предложение перейти в их лагерь и взамен не быть уволенной. Сама Янович отрицает предложение такой сделки.
Катри Райк: Накануне увольнения Ирина Янович хотела примкнуть к коалиции. Янович это отрицает
Ирину Янович уволили с должности директора Нарвской Кренгольмской гимназии, последним ее рабочим днем был вторник, 25 октября. Причина увольнения - выявленное в ходе государственной проверки несоответствие Янович квалификационным требованиям, а именно отсутствие у нее магистерской степени высшего образования.
Нарвская горуправа подчинилась требованию Минобразования
"Организаторы проверки от Министерства образования, прошедшей этой весной в Кренгольмской гимназии, пришли к выводу, что директор школы Ирина Янович не соответствует квалификационным требованиям. Согласно предписанию, город должен был обеспечить соответствие квалификации директора Кренгольмской гимназии квалификационным требованиям к 1 сентября 2022 года.
Для того, чтобы действующий директор гимназии мог выполнить предписание, город запросил от Министерства образования и науки продление срока на два года, но, несмотря на эту просьбу, позиция Минобрнауки осталась неизменной. В ответе, полученном в третью неделю октября, было объявлено, что срок выполнения предписания не продлен.
В связи с действующим предписанием трудовые отношения с Ириной Янович были прекращены, и в ближайшие дни будет объявлен конкурс на должность директора Кренгольмской гимназии".
По рассказу мэра Нарвы Катри Райк, накануне увольнения Ирина Янович обратилась к членам правящей в Нарве коалиции якобы с тем, чтобы ее приняли туда. "Она ничего не хотела, кроме как сохранить свое (директорское) место", - оценила Райк поступок Янович. "Она позвонила не мне, а членам коалиции", - уточнила мэр Нарвы, являющаяся политическим лидером правящей в приграничном городе коалиции.
- Но в Нарве действительно закончилось то время, когда можно было так торговаться и купить себе рабочее место, - прокомментировала Райк инициативу Янович.
Член депутатской коалиции Денис Ларченко подтвердил "Северному побережью", что такой контакт с Ириной Янович действительно имел место. Комментировать содержание разговора с Янович Ларченко не стал, сказав, что сперва должен согласовать это с ней самой.
Сама Ирина Янович в комментарии "Северному побережью" назвала неправдой слова политических оппонентов о ее якобы желании вступить в ряды коалиции ради сохранения должности директора.
- Накануне увольнения, когда узнала, что документы готовятся, я встречалась с представителями коалиции и пыталась до них достучаться. О вступлении в коалицию я не говорила. Я говорила о разумности этих шагов (увольнения) и что зачем это делать? Говорила о том, что если я мешаю как политик, то не надо смешивать политику и работу ни в коем случае. Говорила также о работоспособной команде в горсобрании, и что было ошибкой, что после предыдущих выборов мы не объединились, - передала Янович содержание общения с членами правящей в Нарве коалиции.
По убеждению Янович, мэр Нарвы Катри Райк допускает большую ошибку, говоря что не пойдет против государства. "Она не должна идти против, а должна идти за: за директора, за учителя, за город. Мэр не ту формулировку выбрала себе", - сказала Янович.
Янович намерена обжаловать через суд свое увольнение. Она убеждена, что ее два высших образования по закону можно квалифицировать как магистерскую степень. Янович имеет диплом ныне несуществующей Нарвской высшей школы по специальности "учитель начальных классов", а также диплом Тартуского университета по специальности "учитель эстонского языка".
Янович назначили временно исполнять обязанности директора Нарвской Кренгольмской гимназии в 2013 году, затем она выиграла соответствующий должностной конкурс. Членом конкурсной комиссии была и Катри Райк - ныне мэр города, а тогда бывшая директором Нарвского колледжа Тартуского университета и членом Нарвского горсобрания.
Сегодня Райк затрудняется вспомнить, почему на стадии отбора кандидатов на должность директора не встал вопрос об отсутствии у Янович магистерской степени. "Но сейчас прошел контроль, и она (Янович) не соответствует требованию по образованию, предъявляемому к директору", - констатировала Райк, напомнив, что речь идет о действующем предписании от Минобразования, то есть прошлое уже не имеет значения.
Райк напомнила, что без степени магистра педагог в Эстонии сегодня не может получить даже работу учителя по постоянному трудовому договору - только по временному. "Надеюсь, что госпожа Янович найдет себе работу учителем в Нарве", - добавила мэр Нарвы.
Также по словам Райк, Нарвская горуправа на следующей неделе примет решение об объявлении конкурса кандидатов на должность директора Нарвской Кренгольмской гимназии.
С 26 октября обязанности директора Кренгольмской гимназии исполняет завуч Евгения Кирсанова.