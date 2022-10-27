Судебный спор Люганузеской школы продолжится, несмотря на передачу школы государству

Хотя Люганузеское волостное собрание решило 30 марта этого года, что с нового учебного года Люганузескую школу закроют, многие родители детей с этим не согласились и обратились в суд. На сегодня суд своим постановлением в порядке первичной правовой защиты приостановил решение волостного собрания, а это значит, что учебная работа продолжится там по крайней мере до конца учебного года, пока не будет вступившего в силу решения суда по данному спору. Если же волость и министерство достигнут между собой соглашения о передаче школы государству, то исчезнет основание для дальнейшего судебного спора.