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Судебный спор Люганузеской школы продолжится, несмотря на передачу школы государству

Эрик Калда
, журналист
Судебный спор Люганузеской школы продолжится, несмотря на передачу школы государству
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Вопрос будущего Люганузеской школы находится в суде уже с весны. Дойдет ли это дело до приговора, во многом зависит от переговоров между Люганузеской волостью и министерством об огосударствлении школ.
Вопрос будущего Люганузеской школы находится в суде уже с весны. Дойдет ли это дело до приговора, во многом зависит от переговоров между Люганузеской волостью и министерством об огосударствлении школ. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Хотя Министерство образования и науки сообщило о готовности огосударствить Люганузескую школу, это не привело к готовности сторон прекратить судебный спор о закрытии школы.

- Для этого есть одна предпосылка: если волостное собрание отменит решение о закрытии школы. Тогда исчезнет и основание для жалобы, - сказал председатель попечительского совета Люганузеской школы Лаури Саул.

Хотя Люганузеское волостное собрание решило 30 марта этого года, что с нового учебного года Люганузескую школу закроют, многие родители детей с этим не согласились и обратились в суд. На сегодня суд своим постановлением в порядке первичной правовой защиты приостановил решение волостного собрания, а это значит, что учебная работа продолжится там по крайней мере до конца учебного года, пока не будет вступившего в силу решения суда по данному спору. Если же волость и министерство достигнут между собой соглашения о передаче школы государству, то исчезнет основание для дальнейшего судебного спора.

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