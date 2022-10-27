Хотя Министерство образования и науки сообщило о готовности огосударствить Люганузескую школу, это не привело к готовности сторон прекратить судебный спор о закрытии школы.
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Судебный спор Люганузеской школы продолжится, несмотря на передачу школы государству
Судебный спор Люганузеской школы продолжится, несмотря на передачу школы государству
- Для этого есть одна предпосылка: если волостное собрание отменит решение о закрытии школы. Тогда исчезнет и основание для жалобы, - сказал председатель попечительского совета Люганузеской школы Лаури Саул.