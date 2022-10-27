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Позвонивший в центр тревоги хотел затеять ссору со спецподразделением полиции

Северное побережье
Позвонивший в центр тревоги хотел затеять ссору со спецподразделением полиции
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На снимке - Идаский центр тревоги в Йыхви. Снимок иллюстративный.
На снимке - Идаский центр тревоги в Йыхви. Снимок иллюстративный. Фото: Danel Rinaldo

На прошлой неделе через идаское подразделение центра тревоги поступило 272 звонка в полицию, и чаще всего полиции сообщали о случаях домашнего насилия.

В том числе преобладали сообщения о пьяных людях. По-прежнему активны мошенники, рассылающие людям письма от имени сотрудников полиции или звонящие людям, чтобы узнать у них пароли или PIN-коды, связанные с их счетом.

Но бывают и странные звонки. Например, на прошлой неделе позвонивший интересовался, как затеять ссору со спецподразделением полиции K-komando. Другой хотел, чтобы полиция приехала и проверила, протрезвел ли член его семьи.

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