Пограничники не пустили во вторник в Эстонию 16 граждан Украины, утверждая, что на их въезд не было оснований.
На границе в Нарве развернули 16 украинцев
На границе в Нарве развернули 16 украинцев
Кроме этого не позволили въехать в Эстонию четырем гражданам Российской Федерации, одному гражданину Молдовы, одному гражданину Кыргызстана и одному гражданину Израиля.
Наиболее частые причины остановки иностранцев заключались в том, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные объяснения о цели поездки или по словам пограничников они выяснили, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.
Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.