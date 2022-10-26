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На границе в Нарве развернули 16 украинцев

Эрик Калда
На границе в Нарве развернули 16 украинцев
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Нарвский погранпункт.
Нарвский погранпункт. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Пограничники не пустили во вторник в Эстонию 16 граждан Украины, утверждая, что на их въезд не было оснований.

Кроме этого не позволили въехать в Эстонию  четырем гражданам Российской Федерации, одному гражданину Молдовы, одному гражданину Кыргызстана и одному гражданину Израиля.

Наиболее частые причины остановки иностранцев заключались в том, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные объяснения о цели поездки или по словам пограничников они выяснили, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.

Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

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