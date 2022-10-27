"iDeeJazz" везет в Нарву музыкантов из европейских стран и Кубы

Как анонсируется, двухдневную нарвскую часть "iDeeJazz" откроет 27 октября в 18.00 бэнд "Raul Vaigla Fusion 4tet". Эстонский корифей бас-гитары Рауль Вайгла в этом году отмечает свое 60-летие, и в связи с этим он выступит на джаз-фестивале с концертной программой, включающей золотую часть трех его последних альбомов.

В этот же вечер четверга на сценическую площадку в Нарвском колледже выйдут латвийский квинтет "Rihards Lībietis Orchestra", уже знакомый нарвской публике по фестивалю несколько лет назад. За ним следом выступит в Нарве норвежский джазмен Ян Гуннар Хофф со своим трио.

Второй день "iDeeJazz", 28 октября, предложит тоже интересные встречи, начиная с 18.00. Первой выступит эстонская группа мастеров импровизации "Slow Motion Orchestra", объединяющая трех джазменов - Михкеля Мельганда, Рауна Юурикаса и Ахто Абнера.

Продолжит вечер интернациональный ансамбль музыкантов "Pylkkanen Nu Bottega", основанный уроженцем Хельсинки Пеккой Пюлкканеном, кто считается одним из сильнейших джазовых исполнителей и саксофонистов Европы.

Завершит двухдневную нарвскую часть "iDeeJazz" экзотическая кубинская виолончелистка и певица Ана Карла Маза.

Фестиваль "iDeeJazz" пройдет уже в двенадцатый раз, из них шесть раз он приезжал также в Нарву, уроженцем которой является бессменный организатор Олег Писаренко, сам тоже известный гитарист.