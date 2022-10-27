Международный фестиваль джазовой музыки "iDeeJazz" пройдет на этой неделе одновременно в Тарту и Нарве. Конкретно в четверг и пятницу, 27-28 октября, ритмы и мелодии джаза зазвучат на традиционной фестивальной площадке в фойе Нарвского колледжа Тартуского университета.
"iDeeJazz" везет в Нарву музыкантов из европейских стран и Кубы
Как анонсируется, двухдневную нарвскую часть "iDeeJazz" откроет 27 октября в 18.00 бэнд "Raul Vaigla Fusion 4tet". Эстонский корифей бас-гитары Рауль Вайгла в этом году отмечает свое 60-летие, и в связи с этим он выступит на джаз-фестивале с концертной программой, включающей золотую часть трех его последних альбомов.
В этот же вечер четверга на сценическую площадку в Нарвском колледже выйдут латвийский квинтет "Rihards Lībietis Orchestra", уже знакомый нарвской публике по фестивалю несколько лет назад. За ним следом выступит в Нарве норвежский джазмен Ян Гуннар Хофф со своим трио.
Второй день "iDeeJazz", 28 октября, предложит тоже интересные встречи, начиная с 18.00. Первой выступит эстонская группа мастеров импровизации "Slow Motion Orchestra", объединяющая трех джазменов - Михкеля Мельганда, Рауна Юурикаса и Ахто Абнера.
Продолжит вечер интернациональный ансамбль музыкантов "Pylkkanen Nu Bottega", основанный уроженцем Хельсинки Пеккой Пюлкканеном, кто считается одним из сильнейших джазовых исполнителей и саксофонистов Европы.
Завершит двухдневную нарвскую часть "iDeeJazz" экзотическая кубинская виолончелистка и певица Ана Карла Маза.
Фестиваль "iDeeJazz" пройдет уже в двенадцатый раз, из них шесть раз он приезжал также в Нарву, уроженцем которой является бессменный организатор Олег Писаренко, сам тоже известный гитарист.
- Для меня каждый фестиваль отличается от предыдущих, каждый переживается по-новому. С одной стороны, я уже привык к организаторской работе и знаю, что это такое, а сдругой стороны - каждый раз это как новый процесс для меня, как будто я нового ребенка рожаю, все проходит заново, - делится Писаренко своими переживаниями на этот счет.
Рассказывая о хитростях составления музыкальной программы "iDeeJazz", Олег Писаренко признался, что старается приглашать в первую очередь тех мастеров, кого он сам мечтает увидеть и услышать вживую. "С другой стороны, мой вкус - это субъективное, поэтому в следующий момент я стараюсь забыть о своем личном и начинаю думать про то, как примут нарвитяне и жители Тарту. Города эти очень разные, у их жителей вкусы и предпочтения отличаются, поэтому собрать таких музыкантов, которые понравятся и там, и там - это отдельная сложность", - рассказал Писаренко.
Постоянный выбор Нарвского колледжа Тартуского университета в качестве локации для нарвской части "IDeeJazz" Писаренко объясняет своим опять же субъективным восприятием джаза как такового. По его убеждению, джаз - музыка для интеллектуальной публики.
- Мне кажется, что джазовая музыка словно бы призывает слушателя узнавать что-то новое. Это не значит, что джаз - музыка для философов и профессоров, а просто в ней есть смысловое содержание. В помещении, которое по предназначению образовательное и куда люди приходят с открытми сердцами, чтобы узнавать что-то новое, джаз наиболее уместен, как мне кажется, - объяснил организатор "IDeeJazz".