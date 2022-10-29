ИСТОРИЯ ⟩ Люди такого размаха, как Адольф Ган, больше не рождаются

Взляд на жизненный путь Адольфа Гана помогает бросить хозяйка Нарва-Йэсууского краеведческого музея Тийу Тоом, вместе с работником Нарвской центральной библиотеки Татьяной Климиной целый год собиравшая материалы как в интернете, имеющейся литературе и у потомков Гана, так и в архивах.

Предки Гана переселились из Германии в Российскую империю, приехав сначала в Вырумаа, а затем через Эстонию - в Ямбургский уезд, где в 1832 году в деревне Ухора и родился Адольф Ган. В трехлетнем возрасте мальчик остался без отца, и вырастить его помог местный помещик из числа балтийских немцев.