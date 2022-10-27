Горсобрание отстранило все руководство Кохтла-Ярве

За вотум недоверия горуправе проголосовали 13 депутатов, против - 12. Пять представителей Центристской партии и пять представителей Социал-демократической партии, внесшие вотум недоверия, поддержали импичмент горуправе. К ним присоединились при голосовании три депутата избирательного союза «Рестарт Кохтла-Ярве»: Хендрик Агур, Маре Роозилехт и Виктор Андреев.

Среди проголосовавших против были депутаты действующей правящей коалиции, большинство из которых подозреваются в коррупционных преступлениях.

Горуправа продолжит работу до тех пор, пока не будет сформировано новое городское управление.

Далее собрание 13 голосами освободил от должности председателя горсобрания Тийта Лиллеметса и заместителя председателя Марию Меркулову.

Арне Беренедсен, второй вице-председатель горсобрания, участвовавший в онлайн-сессии, взял на себя руководство заседанием.

Далее 13 депутатов выразили недоверие председателю социальной комиссии Антону Диеву, председателю комиссии по экономике Денису Вершинину и председателю ревизионной комиссии Янеку Пахка.

Хендрик Агур, член избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", сказал, что выражение недоверия лидеру его избирательного союза Янеку Пахка является одним из самых сложных решений, которые ему приходилось принимать в горсобрании. Он отметил, что большинство членов избирательного союза рекомендовали Янеку Пахка подать в отставку.