Городское собрание Кохтла-Ярве выразило недоверие горуправе Кохтла-Ярве, двое из четырех членов которой подозреваются в коррупции. Далее от должности был отстранен председатель городского собрания Тийт Лиллеметс.
Горсобрание отстранило все руководство Кохтла-Ярве
За вотум недоверия горуправе проголосовали 13 депутатов, против - 12. Пять представителей Центристской партии и пять представителей Социал-демократической партии, внесшие вотум недоверия, поддержали импичмент горуправе. К ним присоединились при голосовании три депутата избирательного союза «Рестарт Кохтла-Ярве»: Хендрик Агур, Маре Роозилехт и Виктор Андреев.
Среди проголосовавших против были депутаты действующей правящей коалиции, большинство из которых подозреваются в коррупционных преступлениях.
Горуправа продолжит работу до тех пор, пока не будет сформировано новое городское управление.
Далее собрание 13 голосами освободил от должности председателя горсобрания Тийта Лиллеметса и заместителя председателя Марию Меркулову.
Арне Беренедсен, второй вице-председатель горсобрания, участвовавший в онлайн-сессии, взял на себя руководство заседанием.
Далее 13 депутатов выразили недоверие председателю социальной комиссии Антону Диеву, председателю комиссии по экономике Денису Вершинину и председателю ревизионной комиссии Янеку Пахка.
Хендрик Агур, член избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", сказал, что выражение недоверия лидеру его избирательного союза Янеку Пахка является одним из самых сложных решений, которые ему приходилось принимать в горсобрании. Он отметил, что большинство членов избирательного союза рекомендовали Янеку Пахка подать в отставку.
«Я очень надеялся, что он подаст в отставку до заседания. К сожалению, он предпочел этого не делать. Это показало определенные линии ценностей между членами избирательного союза и его лидером. По нашему мнению управление городом не для людей, подозреваемых в совершении преступлений. Отсюда и проходит граница", - сказал Агур.