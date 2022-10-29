Жители деревни Козе давно ждут безопасную велодорогу

Прежде всего должен быть проект, без него поддержку на строительство пешеходно-велосипедной дороги не дадут. Конечно, самоуправлению придется вложить и свои деньги.

При строительстве пешеходно-велосипедных дорог самоуправления делают ставку на субсидии, но из выделенного Ида-Вирумаа именно на это в начале года миллиона евро использовали лишь треть.