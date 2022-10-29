При строительстве пешеходно-велосипедных дорог самоуправления делают ставку на субсидии, но из выделенного Ида-Вирумаа именно на это в начале года миллиона евро использовали лишь треть.
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Жители деревни Козе давно ждут безопасную велодорогу
Жители деревни Козе давно ждут безопасную велодорогу
Еще в январе 2016 года на деревенском собрании местные жители во всеуслышание заявили о необходимости строительства пешеходно-велосипедной дороги, которая соединила бы деревню Козе с городом Йыхви.