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Жители деревни Козе давно ждут безопасную велодорогу

Кюлли Крийс
, журналист
Жители деревни Козе давно ждут безопасную велодорогу
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Прежде всего должен быть проект, без него поддержку на строительство пешеходно-велосипедной дороги не дадут. Конечно, самоуправлению придется вложить и свои деньги.
Прежде всего должен быть проект, без него поддержку на строительство пешеходно-велосипедной дороги не дадут. Конечно, самоуправлению придется вложить и свои деньги. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

При строительстве пешеходно-велосипедных дорог самоуправления делают ставку на субсидии, но из выделенного Ида-Вирумаа именно на это в начале года миллиона евро использовали лишь треть.

Еще в январе 2016 года на деревенском собрании местные жители во всеуслышание заявили о необходимости строительства пешеходно-велосипедной дороги, которая соединила бы деревню Козе с городом Йыхви.

Программа развития Йыхвиской волости предусматривает проектирование как этой, так и пешеходно-велосипедной дороги Йыхви-Котинука в 2024-2026 годах.

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