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В поненедельник цена на электричество резко подскочит

Эрик Калда
В поненедельник цена на электричество резко подскочит
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Электрическая лампа.
Электрическая лампа. Фото: Матти Кямяря

В понедельник стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составит 147 евро за мегаватт-час.

По сравнению с воскресеньем среднесуточная цена на электроэнергию в понедельник почти в два раза выше.

Самая дорогая электроэнергия будет между шестью и семью вечера, когда цена составит 193 евро за мегаватт-час.

Самая дешевая электроэнергия будет ночью и рано утром, с двух до шести часов цена не поднимается выше 120 евро за мегаватт-час.

Средняя цена за неделю составила 139 евро, что является самым низким показателем с мая.

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