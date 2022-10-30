В понедельник стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составит 147 евро за мегаватт-час.
В поненедельник цена на электричество резко подскочит
В поненедельник цена на электричество резко подскочит
По сравнению с воскресеньем среднесуточная цена на электроэнергию в понедельник почти в два раза выше.
Самая дорогая электроэнергия будет между шестью и семью вечера, когда цена составит 193 евро за мегаватт-час.
Самая дешевая электроэнергия будет ночью и рано утром, с двух до шести часов цена не поднимается выше 120 евро за мегаватт-час.
Средняя цена за неделю составила 139 евро, что является самым низким показателем с мая.
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