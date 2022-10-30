В поненедельник цена на электричество резко подскочит

По сравнению с воскресеньем среднесуточная цена на электроэнергию в понедельник почти в два раза выше.

Самая дорогая электроэнергия будет между шестью и семью вечера, когда цена составит 193 евро за мегаватт-час.

Самая дешевая электроэнергия будет ночью и рано утром, с двух до шести часов цена не поднимается выше 120 евро за мегаватт-час.