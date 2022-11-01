"KinoFF" намерен побудить идавирусцев ездить из города в город

Cтарт кинофестиваля 12 ноября состоится по традиции в Кохтла-Ярве. В первый день гостей ожидают выставки, модный показ, "красная дорожка" и фильм. Фестиваль задержится в Кохтла-Ярве на три дня. Кинопрограмму откроет фильм "Выбор" (2022, режиссер Е. Пазилина) о сложном времени переходного периода 90-х, со стремлением к приграничной торговле и культурной автономии, снятый Нарвским домом эстонского языка в Нарве.

В следующие выходные "KinoFF" переместится в Йыхви, а еще через неделю - в Нарву. В каждом городе зрителей ждут встречи с кинематографистами, выставки, мастер-классы. Дополнительно к основной программе повсеместно будут представлены детская и молодежная программы с мастер-классами по анимации, программированию и NFT. Только в Йыхви 19 ноября пройдет конференция о киноиндустрии.

В этом году руководителем программы стала режиссер Наталья Маченене. Генеральный продюсер фестиваля Яна Будковская сказала, что они собрали самые интересные и светлые полнометражные и короткометражные фильмы этого года со всех континентов.

- В прошлом году мы приняли решение, что "KinoFF" становится международным фестивалем, - подчеркнула Яна. - Поэтому даже не рассматривали российские фильмы, хотя есть два фильма, которые изначально сняты частично на русском. Дублированы только фильмы для детей, почти все остальные идут с субтитрами на эстонском или русском языке. Мы хотим показать людям, что их знание языков выше, чем они зачастую думают, и что смотреть фильмы с субтитрами - это просто дело привычки.

Самое радикальное отличие предстоящего фестиваля - уникальная программа для каждого города. Тем самым организаторы намерены побудить киноманов ездить из города в город, чтобы погрузиться в мир кино и искусства почти на целый месяц. В дополнение - фильмы, снятые в Ида-Вирумаа. Яна добавила, что с этого года значительно расширили детскую программу и разнообразили фестиваль культурными мероприятиями: выставки, модные показы, творческие вечера и прочее.