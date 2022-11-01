В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в воскресенье неоднократно добавляли стулья, а припоздавшим пришлось ютиться у дверей, но никто не ушел. Пришли сюда не только кохтлаярвесцы, приехали из Силламяэ, Йыхви, Нарвы, Кивиыли, Лохусуу. Главным гостем встречи в цикле "Фрагменты народной культуры", продолжающемся почти год, было Ида-Вируское общество еврейской культуры.
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ФРАГМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ ⟩ Истории эстонских евреев плюс еда с национальным характером
Истории эстонских евреев плюс еда с национальным характером
- Трижды собирал чемоданы в Израиль, но так туда и не уехал, чему сейчас рад, - утверждает один из самых известных евреев в Вирумаа Самуэль Голомб. Журналист, шоумен и просто неравнодушный человек.