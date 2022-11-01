Вт, 1.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

ФРАГМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ ⟩ Истории эстонских евреев плюс еда с национальным характером

Ирина Кивисельг
, журналист
Истории эстонских евреев плюс еда с национальным характером
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В огромной коллекции Самуэля Голомба хранится письмо, в котором он получил первое приглашение на жительство в Израиле, но так и не уехал.
В огромной коллекции Самуэля Голомба хранится письмо, в котором он получил первое приглашение на жительство в Израиле, но так и не уехал. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в воскресенье неоднократно добавляли стулья, а припоздавшим пришлось ютиться у дверей, но никто не ушел. Пришли сюда не только кохтлаярвесцы, приехали из Силламяэ, Йыхви, Нарвы, Кивиыли, Лохусуу. Главным гостем встречи в цикле "Фрагменты народной культуры", продолжающемся почти год, было Ида-Вируское общество еврейской культуры.

- Трижды собирал чемоданы в Израиль, но так туда и не уехал, чему сейчас рад, - утверждает один из самых известных евреев в Вирумаа Самуэль Голомб. Журналист, шоумен и просто неравнодушный человек.

Почему не уехал и почему этому рад? Самуил отвечает, что не уехал потому, что не мог оставить больных родителей. А позже пропала мотивация.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх