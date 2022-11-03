Клуб "Ахтме" получил долгожданный подарок к юбилею

В субботу в танцевальном зале клуба "Ахтме" "отрывались" 70 гостей - субботние тематические вечеринки здесь пользуются огромной популярностью. Пока горожане развлекались, директор клуба Татьяна Новожилова переживала: пол в зале уже настолько износился, что доски могли провалиться под ногами в любой момент.

- К счастью, этого не случилось на вечере, но так и произошло под ногами строителей из муниципальной фирмы "OSK", которые пришли осматривать объект в понедельник, - констатирует Татьяна. - Подняв доски, мужчины констатировали: труха. Работы будет больше, чем предполагали, менять надо все, включая основание. Так что это большая радость, что наши многолетние просьбы чиновники наконец услышали и нашли средства в бюджете на ремонт. Этого события мы ждали много лет.