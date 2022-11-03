В понедельник в клуб "Ахтме" пришли строители, чтобы заменить пол в танцевальном зале. Несмотря на большие неудобства, связанные с ремонтом, работники клуба и кружковцы называют происходящее лучшим подарком к 70-летию очага культуры.
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Клуб "Ахтме" получил долгожданный подарок к юбилею
Клуб "Ахтме" получил долгожданный подарок к юбилею
В субботу в танцевальном зале клуба "Ахтме" "отрывались" 70 гостей - субботние тематические вечеринки здесь пользуются огромной популярностью. Пока горожане развлекались, директор клуба Татьяна Новожилова переживала: пол в зале уже настолько износился, что доски могли провалиться под ногами в любой момент.
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