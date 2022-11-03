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Клуб "Ахтме" получил долгожданный подарок к юбилею

Ирина Кивисельг
, журналист
Клуб "Ахтме" получил долгожданный подарок к юбилею
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Ремонт в клубе удобнее было бы проводить летом, когда коллективы отдыхают, но обитатели дома рады тому, что наконец-то начали, и готовы потерпеть неудобства.
Ремонт в клубе удобнее было бы проводить летом, когда коллективы отдыхают, но обитатели дома рады тому, что наконец-то начали, и готовы потерпеть неудобства. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В понедельник в клуб "Ахтме" пришли строители, чтобы заменить пол в танцевальном зале. Несмотря на большие неудобства, связанные с ремонтом, работники клуба и кружковцы называют происходящее лучшим подарком к 70-летию очага культуры.

В субботу в танцевальном зале клуба "Ахтме" "отрывались" 70 гостей - субботние тематические вечеринки здесь пользуются огромной популярностью. Пока горожане развлекались, директор клуба Татьяна Новожилова переживала: пол в зале уже настолько износился, что доски могли провалиться под ногами в любой момент.

- К счастью, этого не случилось на вечере, но так и произошло под ногами строителей из муниципальной фирмы "OSK", которые пришли осматривать объект в понедельник, - констатирует Татьяна. - Подняв доски, мужчины констатировали: труха. Работы будет больше, чем предполагали, менять надо все, включая основание. Так что это большая радость, что наши многолетние просьбы чиновники наконец услышали и нашли средства в бюджете на ремонт. Этого события мы ждали много лет.

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