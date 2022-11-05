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РЕАЛЬНОСТЬ И КОНТРАСТЫ ⟩ Социальный дом в Кохтла-Ярве

Ирина Кивисельг
, журналист
Социальный дом в Кохтла-Ярве
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В коридоре не было ремонта десятилетиями, так выглядят почти все.
В коридоре не было ремонта десятилетиями, так выглядят почти все. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Уже два десятилетия на Ярвекюла теэ, 17 находят приют и заботу люди, оказавшиеся в сложных житейских ситуациях. Постояльцы социального дома - это в основном пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и бездомные. Помочь таким людям - обязанность города, но в каких условиях они живут? Каковы перспективы и о чем мечтают люди? Ответы на эти вопросы мы хотели найти, заглянув в открытые двери.

  • Социальный дом в Кохтла-Ярве ждет капремонта десятилетиями.
  • Многие коммуникации - с советских времен.
  • Пустующих комнат более сорока, но в них невозможно жить.
  • Властям все известно, но денег на ремонт как не было, так и нет.
За полвека в здании почти ничего не изменилось.
За полвека в здании почти ничего не изменилось. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
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