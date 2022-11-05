РЕАЛЬНОСТЬ И КОНТРАСТЫ ⟩ Социальный дом в Кохтла-Ярве

Уже два десятилетия на Ярвекюла теэ, 17 находят приют и заботу люди, оказавшиеся в сложных житейских ситуациях. Постояльцы социального дома - это в основном пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и бездомные. Помочь таким людям - обязанность города, но в каких условиях они живут? Каковы перспективы и о чем мечтают люди? Ответы на эти вопросы мы хотели найти, заглянув в открытые двери.