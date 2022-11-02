На помощь к запертому в квартире ребенку спасатели пришли через окно

Это благополучно завершившееся происшествие зарегистрировано 1 ноября: в 20.47 на номер 112 позвонили с просьбой помочь открыть входную дверь в квартире на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. За дверью был один маленький ребенок, который сам не мог открыть замок.