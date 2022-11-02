В городе Кохтла-Ярве понадобилась помощь спасателей, когда маленький ребенок остался в квартире один за запертой входной дверью.
На помощь к запертому в квартире ребенку спасатели пришли через окно
На помощь к запертому в квартире ребенку спасатели пришли через окно
Это благополучно завершившееся происшествие зарегистрировано 1 ноября: в 20.47 на номер 112 позвонили с просьбой помочь открыть входную дверь в квартире на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. За дверью был один маленький ребенок, который сам не мог открыть замок.
Прибывшие на помощь спасатели через окно проникли в квартиру на пятом этаже. Как зафиксировано в суточной сводке происшествий, с малышом было все в порядке, входную дверь спасатели открыли.
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