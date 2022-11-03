Йыхви вручит стипендию имени Кальо Кийска для молодого кинодеятеля

Претендовать могут режиссеры, продюсеры, операторы, композиторы, художники и творческие команды. Выдвигать кандидатов могут как юридические, так и частные лица. Необходимо представить мотивационное письмо и указать цель использования стипендии, CV кандидата или общий портфолио творческой команды вместе со снятыми в Ида-Вирумаа киноматериалами (допускаются как художественные, так и документальные фильмы, видеоклипы, полнометражные и короткометражные фильмы). Претендовать на стипендию могут кинодеятели в возрасте до 40 лет с киноработами, снятыми в течение последних трех лет. Стипендия в размере 2500 евро вручается раз в год.