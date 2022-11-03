Волостное управление объявило тур ходатайств о вручении стипендии имени Кальо Кийска для молодого кинодеятеля.
Йыхви вручит стипендию имени Кальо Кийска для молодого кинодеятеля
Йыхви вручит стипендию имени Кальо Кийска для молодого кинодеятеля
Претендовать могут режиссеры, продюсеры, операторы, композиторы, художники и творческие команды. Выдвигать кандидатов могут как юридические, так и частные лица. Необходимо представить мотивационное письмо и указать цель использования стипендии, CV кандидата или общий портфолио творческой команды вместе со снятыми в Ида-Вирумаа киноматериалами (допускаются как художественные, так и документальные фильмы, видеоклипы, полнометражные и короткометражные фильмы). Претендовать на стипендию могут кинодеятели в возрасте до 40 лет с киноработами, снятыми в течение последних трех лет. Стипендия в размере 2500 евро вручается раз в год.
Торжественное вручение стипендии состоится 25 ноября на закрытии "KinoFF" в Нарве.
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