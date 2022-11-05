Ученики студии "Алгус" заряжают позитивом

Руководитель студии "Алгус" Любовь Медведчикова уже более 30 лет помогает горожанам открывать глаза на окружающий мир и уверяет, что таланты есть у всех, просто каждый должен найти "свою" тему или технику, в которой ему будет интересно развиваться. А она с удовольствием поможет начать. Именно поэтому двери в студию открыты для всех, независимо от возраста или умений. Творчество не знает границ - доказательство на выставке, в которой представлены работы начинающих авторов от пяти до 65 лет.