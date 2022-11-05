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Ученики студии "Алгус" заряжают позитивом

Ирина Кивисельг
, журналист
Ученики студии "Алгус" заряжают позитивом
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Талантливый плотник Алексей Козубов изготовил к юбилейной выставке инсталляции из дерева.
Талантливый плотник Алексей Козубов изготовил к юбилейной выставке инсталляции из дерева. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На новой выставке в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца представлены творения детей и взрослых учеников студии "Алгус". Новую экспозицию студийцы посвятили 70-летию клуба "Ахтме", в ней также представлено творчество клубного плотника Алексея Козубова - забавные инсталляции, изготовленные к юбилею.

Руководитель студии "Алгус" Любовь Медведчикова уже более 30 лет помогает горожанам открывать глаза на окружающий мир и уверяет, что таланты есть у всех, просто каждый должен найти "свою" тему или технику, в которой ему будет интересно развиваться. А она с удовольствием поможет начать. Именно поэтому двери в студию открыты для всех, независимо от возраста или умений. Творчество не знает границ - доказательство на выставке, в которой представлены работы начинающих авторов от пяти до 65 лет.

- Собрали из того, что написали в этом году, - комментирует наставница. - Сейчас в студии занимаются 35 детей и пятеро взрослых. Много новичков, но есть и те, кто приходит по пять-шесть лет. Горжусь всеми и радуюсь, что наш труд достоин представления в лучшей галерее города. 

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