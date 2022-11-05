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ВМЕСТО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ВЫБОРГА - В СИЛЛАМЯЭ ⟩ "Коткаская судоходная линия все равно вернется". Но на чей риск?

Pekka Linnainen
, бывший представитель уезда Кюменлааксо в Эстонии
"Коткаская судоходная линия все равно вернется". Но на чей риск?
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Паром "Vironia" перестал курсировать между Силламяэ и Котка 15 лет назад.
Паром "Vironia" перестал курсировать между Силламяэ и Котка 15 лет назад. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Пятнадцать лет назад прекратила свою деятельность судоходная линия Силламяэ - Котка, начинавшая работу с большими надеждами. Называющий себя самым большим другом этой линии Пекка Линнайнен, бывший представитель уезда Кюменлааксо в Эстонии, пишет, что в Финляндии, как и в Силламяэ, возник большой интерес к возрождению этой судоходной линии.

Глава регионального союза Южной Карелии Матти Вийалайнен в нескольких газетах высказал идею о восстановлении пассажирского судоходства между Котка и Силламяэ. Поскольку восточная граница закрыта и совместные проекты с Россией прекратились, провинции Восточной Финляндии должны заменить их сотрудничеством с Эстонией, обосновывает он свою мысль.

Раз в Выборг не попасть, отправимся в Силламяэ

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