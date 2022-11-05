ВМЕСТО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ВЫБОРГА - В СИЛЛАМЯЭ ⟩ "Коткаская судоходная линия все равно вернется". Но на чей риск?

Пятнадцать лет назад прекратила свою деятельность судоходная линия Силламяэ - Котка, начинавшая работу с большими надеждами. Называющий себя самым большим другом этой линии Пекка Линнайнен, бывший представитель уезда Кюменлааксо в Эстонии, пишет, что в Финляндии, как и в Силламяэ, возник большой интерес к возрождению этой судоходной линии.