Пограничники задержали двух граждан России, пересекших временную контрольную линию во время лова рыбы на Нарвском водохранилище. Об этом рассказали в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны.
На Нарвском водохранилище пограничники задержали двух российских рыбаков
В пятницу, 4 ноября, после 13 часов пограничники заметили судно, неоднократно пересекавшее временную контрольную линию на Нарвском водохранилище. В 14.00 пограничники задержали это судно и двух российских граждан на нем.
- Мужчины ловили рыбу в зоне пограничного режима. По их словам, они и раньше бывали на Нарвском водохранилище, но в прежние разы ориентировались по буям, - рассказала представитель Нарвского погранкордона Карин Оямаа.
По ее словам, мужчины признали свое нарушение, управлявшему лодкой нарушителю был в порядке ускоренного производства выписан штраф. После завершения процессуальных действий мужчин и судно передали пограничникам Российской Федерации.
- Все, кто передвигаются по пограничному водоему, должны всегда следить за тем, чтобы не допускать нарушений пограничного режима и не пересекать временную контрольную линию. Если граница не размечена буями, следует использовать GPS-устройство, - поясняет Оямаа. - Полиция реагирует на все нарушения границы в каждом случае, и незнание закона никого не освобождает от ответственности, - добавила она.