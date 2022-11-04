На Нарвском водохранилище пограничники задержали двух российских рыбаков

В пятницу, 4 ноября, после 13 часов пограничники заметили судно, неоднократно пересекавшее временную контрольную линию на Нарвском водохранилище. В 14.00 пограничники задержали это судно и двух российских граждан на нем.

- Мужчины ловили рыбу в зоне пограничного режима. По их словам, они и раньше бывали на Нарвском водохранилище, но в прежние разы ориентировались по буям, - рассказала представитель Нарвского погранкордона Карин Оямаа.

По ее словам, мужчины признали свое нарушение, управлявшему лодкой нарушителю был в порядке ускоренного производства выписан штраф. После завершения процессуальных действий мужчин и судно передали пограничникам Российской Федерации.