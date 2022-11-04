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На Нарвском водохранилище пограничники задержали двух российских рыбаков

Северное побережье
На Нарвском водохранилище пограничники задержали двух российских рыбаков
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Вид на Нарвское водохранилище и его российский берег на горизонте.
Вид на Нарвское водохранилище и его российский берег на горизонте. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Пограничники задержали двух граждан России, пересекших временную контрольную линию во время лова рыбы на Нарвском водохранилище. Об этом рассказали в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны.

В пятницу, 4 ноября, после 13 часов пограничники заметили судно, неоднократно пересекавшее временную контрольную линию на Нарвском водохранилище. В 14.00 пограничники задержали это судно и двух российских граждан на нем.

- Мужчины ловили рыбу в зоне пограничного режима. По их словам, они и раньше бывали на Нарвском водохранилище, но в прежние разы ориентировались по буям, - рассказала представитель Нарвского погранкордона Карин Оямаа.

По ее словам, мужчины признали свое нарушение, управлявшему лодкой нарушителю был в порядке ускоренного производства выписан штраф. После завершения процессуальных действий мужчин и судно передали пограничникам Российской Федерации.

- Все, кто передвигаются по пограничному водоему, должны всегда следить за тем, чтобы не допускать нарушений пограничного режима и не пересекать временную контрольную линию. Если граница не размечена буями, следует использовать GPS-устройство, - поясняет Оямаа. - Полиция реагирует на все нарушения границы в каждом случае, и незнание закона никого не освобождает от ответственности, - добавила она.

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