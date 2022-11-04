В среду в возрасте 86 лет скончался Юло Йыгисоо, возглавлявший Вайвараскую волость на протяжении семи лет, в течение которых там сильно поддерживалось возвращение эстонского национального духа и эстонцев.
Ушел из жизни бывший вайвараский волостной старейшина Юло Йыгисоо
Родившийся 14 декабря 1935 года в деревне Хундинурга Вайвараской волости Юло Йыгисоо вернулся в родные края в 1993 году, когда его там избрали волостным старейшиной.
- Это было сложное время, когда очень важно было, чтобы волостью руководил решительный и конкретный в словах человек, - вспоминает работавший тогда волостным землеустроителем Арне Пильвар, что Йыгисоо именно таким и являлся.
- Был человеком дела, поддерживал все попытки инициировать что-то новое, - сказала руководитель Вайвараского музея Синимяэ Ивика Майдре, добавив, что идея создания музея получила начало именно при Йыгисоо. - Он считал очень важными исторические темы, а также развитие эстонскости, чтобы позвать людей обратно в Вайвараскую волость.
Вайвараская волость стала в тот период более известной благодаря поддержанной государством деятельности по заселению, в результате которой вновь заселили опустевшие в советское время хутора и позвали обратно переехавших в другие места людей. Доля эстонцев выросла в волости на пять процентов, детей стало больше и в Синимяэской школе открыли эстонское отделение.
Йыгисоо ухватился также за идею тогдашнего президента Леннарта Мери создать в Вайвараской волости поселение для молодых семей, но, к сожалению, до действий тут так и не дошло.
Юло Йыгисоо отстранили от должности волостного старейшины в конце лета 2000 года. Выбранный вместо него Вейкко Лухалайд вспоминает его как сильного и энергичного человека, очень много сделавшего для сохранения в волости эстонской культуры: "Он очень искренне хотел вернуть жизнь в волость".