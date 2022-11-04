В Нарве закроются два почтовых отделения и сократится число почтовых ящиков

В качестве объяснения закрытию отделений "Omniva" сообщила, что вместе с электронной торговлей стала популярнее отправка посылок в посылочные автоматы - почтовые отделения используются теперь реже.

Почтовые отделения "Kreenholmi" и "Tempo" закроются в феврале, а предоставление почтовых услуг будет сосредоточено в остающейся единственной на всю Нарву почтовой конторе "Pähklimäe". В последней увеличат количество касс обслуживания и обновят оформление интерьера, чтобы создать более удобную и современную среду.

Также "Omniva" скоро удалит в Нарве почтовые ящики по трем адресам: ул.Суур, 8, ул.Кадастику, 57, ул.Лепа, 1. Это объясняют тем, что из данных почтовых ящиков извлекают максимум по пять писем, а бывает, что нет ни одного.