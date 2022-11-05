Готов проект постановления о повышении минимальной зарплаты

Проект постановления предусматривает, что почасовая минимальная зарплата с 1 января вырастет с 3 евро 86 центов до 4 евро 30 центов, а месячная - с 654 до 725 евро.

По данным Налогово-таможенного департамента, как пишет Rus.err.ee, в первые 8 месяцев 2022 года минималку получали 15900 человек или 3,3% от общего числа работников. Еще 17 250 человек получили зарплату в диапазоне от 655 до 724 евро в месяц.