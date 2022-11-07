Программа New in Estonia помогает гражданам третьих стран адаптироваться

Программа New in Estonia стартовала в ноябре прошлого года, она помогает иностранцам из третьих стран адаптироваться в Эстонии, передает "Актуальная камера".

"Прежде всего - это обладатели D-виз, люди с гражданством третьих стран, которые приезжают сюда работать и учиться. По данным Департамента статистики, таких примерно 20 000 человек, сейчас они проживают в Эстонии. У нас три группы - на английском, на русском и на украинском. Поскольку среди обладателей D-виз больше всего было украинцев и россиян, а также приехавших из Беларуси и Казахстана, русский язык - довольно распространённый язык для этой целевой группы", - пояснила координатор программы New in Estonia Валерия Михайлова.

В первую очередь участники подобных семинаров получают ответы на важные бытовые вопросы, например: как записаться к врачу, как подать налоговую декларацию, устроить детей в детский сад или школу. Также для участников программы проводятся экскурсии, которые помогают поближе познакомиться с культурой Эстонии. Например, в воскресенье прошла экскурсия в Таллиннской школе музыки и балета.

"Кроме того, в рамках этого проекта консультируются и работодатели. Какие документы нужно подавать, какие возможности есть по трудовому законодательству и какие обязательства они должны выполнить перед государством, оформляя обладателей D-виз на работу", - отметила Михайлова.