По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в октябре понизился по сравнению с сентябрем на 1,1%, а по сравнению с октябрем прошлого года повысился на 22,5%. Товары были дороже по сравнению с октябрем прошлого года на 20,5% и услуги - на 26,4%, сообщает rus.err.ee.
Уточненные данные: годовая инфляция в Эстонии в октябре составила 22,5%
В департаменте отметили, что в сравнении с октябрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем: от общего повышения индекса они составили одну треть.
Твердое топливо было дороже на 111,4%, газ - на 88,8%, поступившее в дома электричество - на 83,7% и тепловая энергия (отопление) - на 49,1%.
Изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, составили около 30% от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 21,9% и дизельное топливо – на 42,6%.
Из продуктов питания в сравнении с октябрем прошлого года более всего подорожал сахар (94%). Мука и крупы подорожали на 78,4%, прочие масла - на 64,2%, яйца - на 60,1%, специи - на 57,6%, и говядина - на 51%.
В сравнении с сентябрем на индекс потребительских цен более всего повлияла реализация мер частичной компенсации роста цен на энергию. Водоснабжение подорожало на 17,3%, а услуги канализации на 16,4%.
Инфляция в Эстонии начала ускоряться в декабре 2021 года, когда цены выросли в годовом исчислении на 4,9%. В последующие месяцы темпы инфляции последовательно увеличивались, достигнув в сентябре 2022 года 23,9% - самого высокого показателя в еврозоне.
Ранее "Евростат" опубликовал экспресс-оценку инфляции в странах еврозоны, согласно которой годовая инфляция в Эстонии в октябре составила 22,4%.