Уточненные данные: годовая инфляция в Эстонии в октябре составила 22,5%

В департаменте отметили, что в сравнении с октябрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем: от общего повышения индекса они составили одну треть.

Твердое топливо было дороже на 111,4%, газ - на 88,8%, поступившее в дома электричество - на 83,7% и тепловая энергия (отопление) - на 49,1%.

Изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, составили около 30% от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 21,9% и дизельное топливо – на 42,6%.

Из продуктов питания в сравнении с октябрем прошлого года более всего подорожал сахар (94%). Мука и крупы подорожали на 78,4%, прочие масла - на 64,2%, яйца - на 60,1%, специи - на 57,6%, и говядина - на 51%.

В сравнении с сентябрем на индекс потребительских цен более всего повлияла реализация мер частичной компенсации роста цен на энергию. Водоснабжение подорожало на 17,3%, а услуги канализации на 16,4%.

Инфляция в Эстонии начала ускоряться в декабре 2021 года, когда цены выросли в годовом исчислении на 4,9%. В последующие месяцы темпы инфляции последовательно увеличивались, достигнув в сентябре 2022 года 23,9% - самого высокого показателя в еврозоне.