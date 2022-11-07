"Alliance" потерпел поражение в десятой игре подряд

Игра команды, состоящей главным образом из 17-18-летней молодежи, полностью расклеилась в последние четыре месяца. Последнюю победу команда одержала в начале июля. Затем последовали всего одна ничья и целых 15 поражений. Это значит, что если в первой половине сезона ида-вируская команда набрала 23 очка, то во второй половине - только одно. В последних 15 играх команда сумела забить всего шесть голов, а пропустила 64.

Из игроков основного состава, начинавших весной, "Alliance" лишился в июле 25-летнего российского вратаря Владимира Отмахова и главного бомбардира команды 18-летнего Михаила Орлова. Последний перешел в чешскую первую лигу. Хотя Орлов почти четыре месяца не играл за "Alliance", он по-прежнему остается самым результативным игроком команды со своими семью забитыми в начале сезона голами. Занимающий в этом зачете второе место Роланд Кардава, игравший весь сезон, имеет на своем счету четыре гола.

Несмотря на глубокий и продолжительный спад ида-вируская команда имеет еще шанс избежать вылета из первой лиги, ведь дела у остающихся позади ФК "Pärnu" и вильяндиского "Tulevik" шли ненамного лучше. Перед последним туром вильяндисцы отстают от "Alliance" всего на одно очко.

Если нынешнее положение сохранится, то из первой лиги вылетят Пярну и Вильянди. У ида-вирумааской команды останется соломинка в виде переходных игр, где она встретится с таллиннским "Kalev U21". Место в первой лиге будет нелегко сохранить в этих играх, ведь под руководством главного тренера таллиннцев - бывшего нападающего эстонской сборной Атса Пурье - команда в конце сезона выступала мощно, а к тому же имеет возможность задействовать также нескольких игроков с опытом выступления в лиге мастеров.

В лиге мастеров "Narva Trans" взял очко за ничью 1:1 у действующего чемпиона - таллиннской "Levadia". Единственный гол забил с пенальти Денис Дедечко. Для действующего главным образом в качестве центрального защитника 35-летнего украинца этот гол стал десятым за нынешний сезон в лиге мастеров, что является лучшим показателем среди игроков "Narva Trans".