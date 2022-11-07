76 граждан третьих стран вернули в Россию

Наиболее частые причины остановки заключались в том, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные заявления о цели поездки или в ходе разговора мы выяснили, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности. нашей страны. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.