На выходных в Нарвском погранпункте вернули в Россию 76 человек, из них 38 граждан России, 24 граждан Украины и 11 граждан Молдовы, сообщает Идаская префектура. Также не дали разрешения для прибытия в Эстонию гражданам Перу, Узбекистана и Азербйджана.
76 граждан третьих стран вернули в Россию
Наиболее частые причины остановки заключались в том, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные заявления о цели поездки или в ходе разговора мы выяснили, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности. нашей страны. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
Пограничники обнаружили также 2 гражданина России, которые нарушили визовые правила Шенгенской зоны. Им дали 7 дней для того, чтобы покидать Эстонию и запретили въезд в страны Шенгенской зоны – одному на 6 месяцев, второму два года. Также был обнаружен один гражданин Узбекистана, который тоже не соблюдал визовый режим. Он не может посетить страны Шенгенского договора аж в течении трёх лет.