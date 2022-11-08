Мэром Кохтла-Ярве может стать темная лошадка

Если председателем горсобрания должен стать Эдуард Одинец, то кандидатуру мэра будет предлагать избирательный союз "Restart Kohtla-Järve". По словам члена этого союза Хендрика Агура, у них есть очень сильный кандидат, в случае избрания которого в управлении Кохтла-Ярве начнется новая эра.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik