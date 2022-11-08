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Мэром Кохтла-Ярве может стать темная лошадка

Стороны близки к соглашению о распределении руководящих должностей
Эрик Гамзеев
, журналист
Мэром Кохтла-Ярве может стать темная лошадка
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Если председателем горсобрания должен стать Эдуард Одинец, то кандидатуру мэра будет предлагать избирательный союз "Restart Kohtla-Järve". По словам члена этого союза Хендрика Агура, у них есть очень сильный кандидат, в случае избрания которого в управлении Кохтла-Ярве начнется новая эра.
Если председателем горсобрания должен стать Эдуард Одинец, то кандидатуру мэра будет предлагать избирательный союз "Restart Kohtla-Järve". По словам члена этого союза Хендрика Агура, у них есть очень сильный кандидат, в случае избрания которого в управлении Кохтла-Ярве начнется новая эра. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если председателем горсобрания создаваемого в Кохтла-Ярве нового властного союза будет социал-демократ, член Рийгикогу Эдуард Одинец, то мэром может стать неожиданный кандидат от избирательного союза "Restart". Центристская партия получит две должности вице-мэра.

- У нас есть очень хороший кандидат на пост мэра, - сказал член избирательного союза "Restart" Хендрик Агур, директор Кохтла-Ярвеской гимназии. - Я уже предвкушаю это. Если он пройдет, управление городом Кохтла-Ярве кардинально изменится и начнется новая эра.

Окончательного соглашения пока нет

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