В 2022 году число отравлений грибами в Эстонии было меньше, чем в годы пандемии

Самым многочисленным по числу обращений в информационный центр по отравлениям Департамента здоровья в связи последствиями употребления в пищу грибов стал 2020 год, когда было зафиксировано 122 обращения. В 2019 году в центр звонили 54 раза.

Руководитель информационного центра по отравлениям Департамента здоровья Маре Одер сказала порталу Rus.ERR, что благодаря жаркому лету и быстрому наступлению холодов случаев отравления грибами в этом году не будет столь же много, как в предыдущие два года.

"Ни один гриб не приведет к сиюминутному летальному исходу, но если медлить с обращением за медицинской помощью человек может умереть или оказаться в очереди на пересадку почки или печени", - пояснила она.

Среди растущих в Эстонии грибов наиболее ядовитой является бледная поганка (мухомор зеленый). Токсическое воздействие бледной поганки не устраняется термической обработкой, а взрослому человеку для тяжелого отравления достаточно съесть ¼ часть гриба.

"Помимо бледных поганок, большую опасность также представляют мухомор вонючий (белая поганка) и галерина окаймленная, которые относятся к той же группе по токсичному веществу (аматоксин), и если гриб был съеден, требуется очень быстро действовать", - добавила Маре Одер.

По статистике Департамента здоровья в 2022 году было зафиксировано десять случаев отравления грибами, содержащими аматоксины.