Представительство Ида-Вирумаа в парламенте следующего созыва может уменьшится

Количество мандатов, которые распределяются в том или ином избирательном округе, зависит от числа проживающих в них граждан Эстонии, имеющих право голоса на парламентских выборах.

Всего в стране на выборах в Рийгикогу 12 избирательных округов. В марте 2019 года в Ида-Вирумаа были распределены 7 мандатов. Следующей весной их число может снизиться.

"Если смотреть на число избирателей по состоянию на начало ноября, то Ида-Вирумаа утратит один мандат, а округ Рапламаа и Харьюмаа, напротив, получит один дополнительный мандат. Если президент решит провозгласить выборы уже в ноябре, то эти цифры будут уже окончательными. Если выборы будут провозглашены в декабре, то мандаты будут распределяться на основании количества избирателей по положению на 1 декабря", - сообщили во вторник rus.err.ee в пресс-службе Республиканской избирательной комиссии.

Андре Ханимяги, генеральный секретарь Центристской партии, которая традиционно выигрывала выборы в Ида-Вирумаа, сказал rus.err.ee, что партия готова к возможному сокращению числа мандатов в этом округе.

"Мы учитываем такой вариант при составлении нашего списка. Это тоже будет играть свою роль", - отметил он.

По закону, президент Эстонии должен провозгласить парламентские выборы не позднее 4 декабря.