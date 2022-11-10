На пустыре в Ахтме приземляется инопланетянин. Но это происходит только в новой картине Мооники Сийметс, режиссера фильма "Товарищ ребенок". Съемки трагикомедии "Черная дыра" закончились рано утром в воскресенье в Ахтме и продолжатся на этой неделе в Тарту.
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"ЧЕРНАЯ ДЫРА" ⟩ В фильме Кохтла-Ярве и Тарту станут одним городом
В фильме Кохтла-Ярве и Тарту станут одним городом
В Тарту Мооника Сийметс отсматривала места для съемок в Аннелинне: искала квартиру с балконом в группе девятиэтажек желтого цвета, а также подъезд неотремонтированного панельного дома. В Ида-Вирумаа создателей фильма привлекли индустриальный пейзаж, гаражи и пустырь.