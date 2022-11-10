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"ЧЕРНАЯ ДЫРА" ⟩ В фильме Кохтла-Ярве и Тарту станут одним городом

Сирле Соммер-Калда
, журналист
В фильме Кохтла-Ярве и Тарту станут одним городом
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В выходные на ахтмеском пустыре в ночной тьме бродил инопланетянин.
В выходные на ахтмеском пустыре в ночной тьме бродил инопланетянин. Фото: Priit Grepp

На пустыре в Ахтме приземляется инопланетянин. Но это происходит только в новой картине Мооники Сийметс, режиссера фильма "Товарищ ребенок". Съемки трагикомедии "Черная дыра" закончились рано утром в воскресенье в Ахтме и продолжатся на этой неделе в Тарту.

В Тарту Мооника Сийметс отсматривала места для съемок в Аннелинне: искала квартиру с балконом в группе девятиэтажек желтого цвета, а также подъезд неотремонтированного панельного дома. В Ида-Вирумаа создателей фильма привлекли индустриальный пейзаж, гаражи и пустырь.

- В Тарту из-за масштабной новой застройки исчезли такие пустыри или луга, где образовывались бы панорамы города. Но в Ахтме все еще есть. Так что желтые дома Аннелинна мы добавим в панораму Ахтме с помощью компьютера. Ахтме и Аннелинн должны сформироваться в одно целое, - объясняет Сийметс.

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